Джонсон оголосив про завершення британської місії щодо евакуації персоналу з Афганістану

Велика Британія завершила евакуацію британців і громадян Афганістану з Кабула, за два тижні в безпечні місця було вивезено понад 15 тис. осіб.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив британський прем'єр-міністр Борис Джонсон.

"Посол в Афганістані Лорі Брістоу покинув Кабул на борту одного з останніх рейсів. Всі військові, які залишалися, дипломати і цивільні службовці вже поїхали. Це завершення місії, раніше небаченої в нашому житті", - йдеться в опублікованому в неділю зверненні Джонсона, приуроченому до закінчення місії.

"У ці найтемніші і найскладніші моменти наші збройні сили робили великі і дивовижні подвиги. Британські війська і офіційні особи працювали цілодобово в жахливих умовах, щоб встигнути до безжалісного закінчення терміну. ​​Вони застосували все своє терпіння, турботу і розум для того, щоб допомогти людям, що перебувають у страху. Завдяки їхнім колосальним зусиллям країна підготувала, перевірила і вивезла в безпечне місце понад 15 тис. осіб менше, ніж за два тижні", - завив Джонсон.

Читайте також: Останній британський літак із цивільними особами покинув Афганістан, починається евакуація військових

"Це і громадяни Великої Британії, і люди, які, без сумніву, довели лояльність нашій країні - перекладачі, які супроводжують, які допомагали гарантувати безпеку наших людей упродовж двох десятиліть місії в Афганістані", - зазначив він.

Джонсон пообіцяв зберегти британську присутність у регіоні, а також подвоїти кошти, що спрямовуються для неї в цьому році на гуманітарне сприяння, до 286 млн фунтів стерлінгів.

"Ми разом з іншими нашими союзниками в США, в Європі і у світі будемо контактувати з "Талібаном", беручи до уваги не їхні слова, а їхні дії. І якщо цей новий режим у Кабулі хоче дипломатичного визнання або розморожування нині заморожених мільярдів, вони мають гарантувати безпечний виїзд всім, хто хоче покинути країну, поважати права жінок і дівчаток, перешкоджати новому перетворенню Афганістану в інкубатор світового тероризму, адже все це є руйнівним для Афганістану", - заявив британський прем'єр.

Читайте також: Від терактів у Кабулі загинуло двоє підданих Великої Британії, - МЗС Сполученого Королівства

"І ми використовуємо будь-які важелі - політичні, економічні, дипломатичні - для того, щоб надавати допомогу народу Афганістану і захищати нашу власну країну від будь-якої шкоди. І якщо люди шукатимуть свідчення енергії, духу і цінностей нашої країни, нашого бажання проявити світове лідерство у допомозі нужденним по всьому світу, я розповім їм про місію з евакуації людей із Кабула в останні 14 днів. Спасибі всім, хто взяв у ній участь, я вважаю, вони можуть пишатися тим, що вони зробили", - підкреслив він .

Напередодні начальник британського штабу оборони генерал Нік Картер в ефірі Бі-бі-сі заявив про завершення операції з евакуації іноземців та афганців із Кабула, яку проводила Велика Британія.

Читайте також: Велика Британія співпрацюватиме з талібами, якщо це буде необхідно, - Джонсон