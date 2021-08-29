Байден повідомив про загрозу нового теракту в Кабулі найближчим часом: "Ситуація вкрай небезпечна"

Президент Сполучених Штатів Джо Байден застеріг, що вже найближчим часом у Кабулі може бути здійснено ще один теракт.

Про це йдеться у заяві Байдена, присвяченій місії Вашингтона з евакуації з Афганістану. Документ поширений пресслужбою Білого дому в суботу, 28 серпня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Ситуація на місці, як і раніше, вкрай небезпечна, і загроза терористичних атак на аеропорт залишається високою", - зазначив Байден.

"Наші командувачі повідомили мені, що напад досить імовірно відбудеться в найближчі 24-36 годин", - додав він.

Президент Сполучених Штатів розпорядився, щоб були вжиті всі можливі заходи для захисту американських сил в Афганістані. Водночас у військовому командуванні підтвердили, що гарантують безпечну передислокацію персоналу.

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