Київ відтермінував заборону на в'їзд автомобілів із номерами Придністров'я до 10 січня 2022 року
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на інформацію Одеської митниці.
У відомстві повідомили, що українська влада відмовилася від плану заборонити в'їзд для автомобілів із придністровськими номерами з 1 вересня після звернення посольства Молдови в Україні в Міністерство закордонних справ країни.
В Одеській митниці нагадали, що "нейтральні номери" можна отримати в пунктах реєстрації транспортних засобів, спеціально відкритих у Тирасполі та Рибниці.
З 1 вересня 2018 року жителі Придністров'я отримали можливість перереєструвати свої автомобілі, щоб отримати "нейтральні номери", які дають можливість брати участь в міжнародному русі транспорту.
Молдова й Україна планували заборонити виїзд за кордон автомобілів із символікою невизнаного Придністров'я з 1 січня 2020 року.
Потім, на прохання Кишинева, Київ переніс набуття чинності цього рішення на 1 квітня 2021 року, а згодом - на 1 вересня 2021 року.