За добу від COVID-19 у Києві померла одна людина, одужали 174, виявили 240 нових випадків, - Кличко

У Києві за добу госпіталізували 28 пацієнтів із COVID-19, а також 35 із підозрою на коронавірус і пневмоніями.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляє мер Києва Віталій Кличко.

Зокрема, за добу виявили 240 підтверджених випадків захворювання на коронавірус (загалом від початку пандемії - 223 872).

Серед захворілих 146 жінок віком від 18 до 85 років, 80 чоловіків віком від 19 до 79 років, 9 дівчаток від 3 місяців до 17 років і 5 хлопчиків від 2 до 17 років.

Також зафіксовано 1 летальний випадок від вірусу (загалом 5277 померлих).

Крім того, за добу госпіталізовано 28 пацієнтів із коронавірусом, а також 35 із підозрою на COVID-19 і пневмоніями.

Водночас 174 мешканці Києва побороли коронавірус (загалом 215 739 видужали).

Найбільше випадків захворювання виявили у Святошинському (43), Шевченківському та Дарницькому (по 34), Солом'янському (31) районах.

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