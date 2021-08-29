Зеленський присвоїв звання Героя України (посмертно) загиблим у 2014 році воїнам Горбенку та Гурняку. ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський взяв участь у церемонії вшанування пам'яті захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої країни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Захід відбувся біля будівлі Міністерства оборони в Києві.

"За ці сім років українські воїни ще не раз демонстрували надзвичайний героїзм і стійкість у захисті територіальної цілісності України. Прізвища 228 військовослужбовців ЗСУ та інших військ сектору безпеки й оборони, які загинули цього дня у 2014-2020 роках, було оголошено сьогодні на подвір’ї Міноборони. Після кожного озвученого прізвища воїни почесної варти здійснювали удар у Дзвін пам'яті та салютували з особистої зброї", - йдеться в повідомленні.

Пам'ять загиблих вшанували хвилиною мовчання.

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Також президент вручив державні нагороди за особисту мужність і героїзм, проявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові.

Званням Героя України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" посмертно відзначений боєць Добровольчого українського корпусу "Правий сектор" Святослав Горбенко. Доброволець загинув 3 жовтня 2014 року під час оборони Донецького аеропорту. Рятуючи травмованого побратима, він зазнав смертельного поранення осколком танкового снаряда. Нагороду отримали батьки Святослава Горбенка Сергій Олександрович та Лариса Вікторівна.

Звання Героя України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" також посмертно присвоєне солдату Віктору Гурняку. Він загинув 19 жовтня 2014 року, коли під мінометним обстрілом вивозив поранених у районі 32-го блокпосту поблизу селища Сміле Луганської області. Нагороду отримали його батьки Петро Степанович та Марія Мирославівна.

Після завершення церемонії глава держави поклав квіти до Дзвону пам'яті.

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