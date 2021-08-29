США закликали Росію припинити агресію проти України: "Ми підтримуємо український народ"
Про це йдеться в повідомленні посольства США в Україні у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"У День пам'яті захисників України ми згадуємо всіх, хто віддав своє життя за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Ми підтримуємо народ України і закликаємо Росію припинити агресію проти України", - сказано в повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні, 29 серпня, - День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої країни.
Згідно з указом президента від 23 серпня 2019 року "на підтримку ініціатив громадськості та з метою гідного вшанування пам'яті військовослужбовців і учасників добровольчих формувань, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, увічнення їхнього героїзму, зміцнення патріотичного духу в суспільстві" в Україні запроваджено День пам'яті захисників України.
На ці серпневі дні припав пік Іловайської трагедії, коли унаслідок протистояння російським військам українські збройні підрозділи потрапили у вороже оточення.
24-25 серпня батальйони МВС України "Дніпро-1", "Миротворець", "Світязь", "Херсон", "Івано-Франківськ", Нацгвардії "Донбас" і сили сектора "Б" потрапили в оточення російсько-окупаційних військ.
За офіційними даними, під час Іловайської операції 366 українських вояків загинули, 429 зазнали поранень різного ступеня тяжкості, 300 потрапили в полон.
Також сьогодні на території всієї України приспущені прапори.