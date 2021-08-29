Україна здобула вже 42 медалі на Паралімпіаді-2020 у Токіо

Паралімпійська збірна України виборола вже 42 медалі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Зокрема, український дзюдоїст Олександр Назаренко виборов бронзу у ваговій категорії до 90 кг. Він виступає в класі B2 (спортсмени з вродженими вадами зору).

Плавець Андрій Трусов став срібним призером Паралімпійських ігор на дистанції 400 м вільним стилем. Українець виступає в класах S7, SB6, SM7, до яких належать спортсмени, які використовують для руху тільки тулуб і руки.

Представниця України в пауерліфтингу Наталія Олійник отримала срібло серед жінок із вагою до 79 кг. Варто зазначити, що українка змогла взяти вагу, яка майже вдвічі більша за неї, - 133 кг. Спортсменка виступає на Паралімпіаді вперше. Вона змагається у класі паралімпійців з ушкодженнями спинного мозку.

Українець Денис Остапченко, для якого ці Ігри стали дебютними, виборов срібло на дистанції 50 метрів на спині. Він виступає в класі S3 (спортсмени з вродженим паралічем ніг).

Також дві нагороди вибороли плавці Ілля Яременко та Максим Веракса на дистанції 50 м вільним стилем. Вони здобули срібну та бронзову нагороди відповідно.

Тепер в активі української збірної на Паралімпіаді в Токіо 42 нагороди: 10 золотих медалей, 21 срібна та 11 бронзових.

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