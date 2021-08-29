Новини • Захоплення влади в Афганістані

Таліби розстріляли відомого в Афганістані народного співака Фавада Андарабі, - ЗМІ

40 370242
Таліби розстріляли відомого в Афганістані народного співака Фавада Андарабі, - ЗМІ
ЗМІ повідомляють про вбивство талібами відомого в Афганістані народного співака Фавада Андарабі.

Це сталося через кілька днів після того, як лідери "Талібану" запровадили нові правила в країні, зокрема заборону на музику і вимогу щодо наявності чоловіка для супроводу жінок, які подорожують поодинці, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Times Now.

Повідомляється, що бойовики вивели виконавця народних пісень Фавада Андарабі з його будинку і розстріляли. Про це розповів його син.

Читайте також: "Талібан" заявляє, що інклюзивний уряд буде сформовано найближчими днями

"Музика заборонена в ісламі. Але ми сподіваємося, що зможемо переконати людей не робити таких речей, замість того, щоб на них тиснути", - цитує Times Now офіційного представника "Талібану" Забіхуллу Муджахіда.

Топ коментарі

  • VOLVO XC 70
    Инклюзивные обезьяны Талибана что же это за дебильный бог у вас Аллах запрещающий рисовать людей и всякую музыку он что был не только пастухом и содомитом но и глухим и руки росли у него с астрала ??? 21 век на дворе осваиваем космос иные планеты а эти дегенераты отставшие на 15-18 веков от Цивилизации а ну нафиг только атомными таблетками надо лечить ту талибанско афганскую проказу и метастазы...
  • Шрек Баблокат
    вот он Фавад Андараби - враг Аллаха, проклятый сладкоголосый шайтан, несущий тьму просвещённому исламскому миру ..
    Талибы расстреляли известного в Афганистане народного певца Фавада Андараби, - СМИ - Цензор.НЕТ 385
  • Шрек Баблокат
    за всю историю Нобелевской премии лауреатами стали более 900 человек.
    Только 12 из них являются мусульманами. Более того, 7 человек из этих 12 мусульманских лауреатов получили премию как миротворцы, а не как ученые.
    вывод: фанатичное соблюдение религии (любой вообще) ведет к деградации мозга и вырождению..
    Талибы расстреляли известного в Афганистане народного певца Фавада Андараби, - СМИ - Цензор.НЕТ 5029
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини