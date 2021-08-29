Таліби розстріляли відомого в Афганістані народного співака Фавада Андарабі, - ЗМІ

ЗМІ повідомляють про вбивство талібами відомого в Афганістані народного співака Фавада Андарабі.

Це сталося через кілька днів після того, як лідери "Талібану" запровадили нові правила в країні, зокрема заборону на музику і вимогу щодо наявності чоловіка для супроводу жінок, які подорожують поодинці, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Times Now.

Повідомляється, що бойовики вивели виконавця народних пісень Фавада Андарабі з його будинку і розстріляли. Про це розповів його син.

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"Музика заборонена в ісламі. Але ми сподіваємося, що зможемо переконати людей не робити таких речей, замість того, щоб на них тиснути", - цитує Times Now офіційного представника "Талібану" Забіхуллу Муджахіда.