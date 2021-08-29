Обстріл Авдіївки - це чиста провокація для США, - Гармаш

Чергове загострення на Донбасі - російська провокація напередодні візиту президента України Володимира Зеленського у США.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив в ефірі "Україна 24" представник української делегації в Тристоронній контактній групі журналіст Сергій Гармаш.

"Ми повернулися до перманентного стану конфлікту, коли Росія використовує конфлікт як інструмент, по-перше, тиску на Україну, а по-друге, для геополітичних маніпуляцій. У цьому випадку у зв'язку з майбутньою зустріччю президента Зеленського та президента Байдена це інструмент геополітичних маніпуляцій, коли Вашингтону дають сигнал, що може бути ще один гострий конфлікт на Донбасі, ще одна поразка американської адміністрації, якщо вона не приборкає, як любить казати Путін, не примусить Україну до миру. Їхнє розуміння примусу України до миру - це сісти за стіл переговорів із так званими "ДНР/ЛНР" і фактично зняти з Росії відповідальність за все, що відбувається, а після цього Росія керуватиме нами через ці ОРДЛО з особливим статусом", - підкреслив Гармаш.

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За його словами, Росія хоче переконати США в агресії з боку України.

"Для США зараз дуже невигідний ще один конфлікт, втручатися вони не зацікавлені, а не втручатися, якщо конфлікт буде гострим, не можна, це буде розцінено як ще одна поразка адміністрації Байдена. Три години обстрілу Авдіївки - це чиста провокація, розрахована на те, щоб спровокувати нас на неадекватну відповідь, а потім представити це як агресивність України та вимагати від Байдена приборкати Україну. Потрібно чітко витримувати лінію нашої відповіді, принаймні у найближчі три дні", - додав Гармаш.

Нагадаємо, від початку доби до 17:00 28 серпня російсько-окупаційні війська 13 разів порушили режим припинення вогню. Як наслідок, четверо військовослужбовців зазнали осколкових поранень, ще 4 - бойових травм.

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