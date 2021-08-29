Новини • Агресія Росії проти України

Українського воїна поранено унаслідок російського обстрілу на Донбасі, стан бійця важкий, - ОТУ "Північ"

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Українського воїна поранено унаслідок російського обстрілу на Донбасі, стан бійця важкий, - ОТУ "Північ"
29 серпня збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл позицій захисників України в смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ". Унаслідок російського обстрілу військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр оперативно-тактичного угруповання "Північ".

Воїну надано першу медичну допомогу, після чого була здійснена його аеромедична евакуація до лікувального закладу. Стан здоров'я пораненого українського захисника оцінюється медиками як важкий.

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"Для припинення вогневої активності ворога наші воїни застосували чергові вогневі засоби. Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представникам ОБСЄ через українську сторону Спільного центру контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін", - сказано в повідомленні.

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Топ коментарі

  • 5 копійок
    Чому мовчить сцикло? Може його прихлопнуло кришкою рояля?
  • Вася Шевченко f77d76ba
    нет слов !!!
    молчит и бравый главнокакбыкомандующий, любитель награждать и пиариться...
  • Amber
    Тримайся , воїне - ти мусиш жити , не здавайся 🙂
    Молимось за Тебе !!
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