Українського воїна поранено унаслідок російського обстрілу на Донбасі, стан бійця важкий, - ОТУ "Північ"

29 серпня збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл позицій захисників України в смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ". Унаслідок російського обстрілу військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр оперативно-тактичного угруповання "Північ".

Воїну надано першу медичну допомогу, після чого була здійснена його аеромедична евакуація до лікувального закладу. Стан здоров'я пораненого українського захисника оцінюється медиками як важкий.

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"Для припинення вогневої активності ворога наші воїни застосували чергові вогневі засоби. Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представникам ОБСЄ через українську сторону Спільного центру контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін", - сказано в повідомленні.