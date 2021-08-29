Новини • Коронавірус і карантин

Знімав маску на уроці: у США невакцинований учитель спровокував спалах COVID-19 у школі

8 879180
Знімав маску на уроці: у США невакцинований учитель спровокував спалах COVID-19 у школі
Невакцинований учитель, який знімав маску в класі, коли читав вголос, заразив 50% учнів класу в США.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки, про це йдеться в дослідженні Центру США з контролю над захворюваннями, який ретельно вивчив походження сплеску пандемії в одній із каліфорнійських шкіл.

Цей випадок припав на час поширення заразнішого штаму коронавірусу "Дельта" у США.

В одному з класів рівень заражень становив 50% і залежав від того, наскільки близько діти сиділи до вчителя. 8 із 10 дітей, які сиділи на перших двох рядах, заразилися.

Кількість госпіталізацій серед дітей також зросла після того, як у серпні почали працювати школи в деяких американських штатах. Проте діти порівняно рідше потрапляють до лікарень із коронавірусом, ніж дорослі. Серед госпіталізованих із COVID-19 у США діти становлять 1,8%.

Читайте також: Радуцький закликав штрафувати українців за носіння масок на підборідді

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • VOLVO XC 70
    Наступило время ох уж эти истории про пользу прививок фар компании бабло отбить не могут вместе с продажными правительствами...
  • Игорь Монахов
    Вакциноаферисты время зря не теряю..Сейчас разгонят эту тему по максимуму !!! Снимал маску на уроке: В США невакцинированный учитель спровоцировал вспышку COVID-19 в школе - Цензор.НЕТ 8280
  • Привет
    А был бы вакцинированным заразил бы больше..😀
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини