Знімав маску на уроці: у США невакцинований учитель спровокував спалах COVID-19 у школі

Невакцинований учитель, який знімав маску в класі, коли читав вголос, заразив 50% учнів класу в США.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки, про це йдеться в дослідженні Центру США з контролю над захворюваннями, який ретельно вивчив походження сплеску пандемії в одній із каліфорнійських шкіл.

Цей випадок припав на час поширення заразнішого штаму коронавірусу "Дельта" у США.

В одному з класів рівень заражень становив 50% і залежав від того, наскільки близько діти сиділи до вчителя. 8 із 10 дітей, які сиділи на перших двох рядах, заразилися.

Кількість госпіталізацій серед дітей також зросла після того, як у серпні почали працювати школи в деяких американських штатах. Проте діти порівняно рідше потрапляють до лікарень із коронавірусом, ніж дорослі. Серед госпіталізованих із COVID-19 у США діти становлять 1,8%.

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