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Понад пів сотні патрульних поліцейських гарантуватимуть безпеку в Умані під час святкування Рош га-Шана, - Нацполіція

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Понад пів сотні патрульних поліцейських гарантуватимуть безпеку в Умані під час святкування Рош га-Шана, - Нацполіція
28 серпня на території Уманського районного управління поліції ГУНП у Черкаській області відбулося шикування правоохоронців, які нестимуть службу в місцях компактного проживання і паломництва брацлавських хасидів.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції України, інформує Цензор.НЕТ.

Понад пів сотні патрульних поліцейських Черкас, Києва, Дніпра, Житомира, Вінниці та Одеси упродовж двох тижнів гарантуватимуть безпеку як місцевих жителів, так і іноземних гостей під час святкування Рош га-Шана.

Крім того, до превентивного відпрацювання міста та району долучилися представники громадського формування Умані "Штурм".

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Понад пів сотні патрульних поліцейських гарантуватимуть безпеку в Умані під час святкування Рош га-Шана, - Нацполіція 01

Заступник начальника Головного управління Національної поліції в Черкаській області Сергій Коваленко і заступник начальника превентивної діяльності поліції Уманщини Василь Козиненко провели інструктаж і акцентували увагу на дотриманні законності, правил безпеки та ввічливого ставлення до громадян.

Після закінчення інструктажу поліцейські відбули до місць несення служби.

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"Черкаська поліція готова до гарантування громадського порядку та безпеки громадян в Умані, і тепер правоохоронці несуть службу в посиленому режимі", - сказано в повідомленні.

Топ коментарі

  • Роман Пиляшенко 8ca2f7b2
    если в твоем доме гости устанавливают свои порядки - то дом уже не твой, и гость - ты
  • belge
    Вовиных братьев туда 50 тысяч съехалось. Город отдан на разграбление. Более полусотни патрульных полицейских будут обеспечивать безопасность в Умани во время празднования Рош га-Шана, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8699
  • Вася Шевченко f77d76ba
    полусотни? 50 копчиков?
    я вас умоляю...и шо они смогут обеспечить в этом хаосе и беспределе?? )))
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