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Макрон виступив за створення в Кабулі "зони безпеки" під контролем ООН

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Макрон виступив за створення в Кабулі "зони безпеки" під контролем ООН
Франція і Велика Британія 30 серпня звернуться до ООН із закликом про створення "безпечної зони" в столиці Афганістану - Кабулі - для захисту гуманітарних операцій.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це заявив президент Франції Емманюель Макрон в інтерв'ю Le Journal du Dimanche.

"Це дуже важливо. Це створить основу для дій ООН у надзвичайній ситуації", - сказав він.

Насамперед така безпечна зона дозволила б міжнародній спільноті "зберегти тиск" на радикальний ісламський рух "Талібан", що захопив владу в Афганістані, впевнений Макрон.

П'ять постійних членів Радбезу ООН - Франція, Велика Британія, США, Росія і Китай - 30 листопад обговорять ситуацію в цій країні.

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Топ коментарі

  • belge
    Макрон выступил за создание в Кабуле "зоны безопасности" под контролем ООН - Цензор.НЕТ 3178 Не надо ничего выдумывать. Предлагаю, доказавшие свою эффективность, трёхстороннюю контактную группу, Минск и Нормандский формат. Тем более, что результат всё равно будет такой же.
  • Панас Стець
    Макрон, пшел би в дупу зі своїми порадами... вези туди своїх французів і наведеш порядок разом зі своїм другом пуйлом.
  • NavigatorUR
    ..параша уже перебрасывает псковских и костромских ванюшек в Таджикистан. Усиленно давит на Узбекистан и Туркмению... намекая на размещение ванюшек и в этих странах. Если с туркменами явно ничего не выйдет то Узбекистан может и сломаться в страхе перед Талибаном...как Таджикистан. Но в этой ситуации ..если рашка по полной залезет в талибанскую петлю...для Украины это только огромный плюс!! Ну а если с Таджикистана к русским берёзкам повезут ещё ванюшек в цинковых макинтошах...то это будет не плюс..а ПЛЮСИЩЕ!!!)))
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