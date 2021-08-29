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Україна евакуювала з Афганістану 650 осіб, - МЗС

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Україна евакуювала з Афганістану 650 осіб, - МЗС
Після захоплення представниками "Талібану" влади в Афганістані Україна евакуювала з країни 650 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС України.

"Після загострення ситуації в Афганістані в середині серпня спільними зусиллями українських дипломатів, військових і розвідників з Афганістану до України прибули шість евакуаційних літаків, які повернули понад 650 українців, членів їхніх сімей, іноземних журналістів, міжнародних правозахисників та людей, яким загрожувала небезпека", - сказано в повідомленні.

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Україна увійшла до кола європейських держав, які провели найбільш успішні евакуаційні операції з Афганістану, зазначили в МЗС..

Україна евакуювала з Афганістану 650 осіб, - МЗС 01

Топ коментарі

  • Странник Виртуальный d2c4d836
    Так почему эти лучшие "воЕны" имея численное преимущество и туеву хучу вооружения так бездарно просрали страну талибам? И почему сейчас сии "воены" убегают из страны. Взяли бы да и доказали что они лучшие.
  • Странник Виртуальный d2c4d836
    ААА. Понял. Они так ненавидели американцев, что теперь стремятся сбежать с ними.
  • Вася Шевченко f77d76ba
    650 всего... но не 650 украинцев.. правильно?
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