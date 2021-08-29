Зараз ні футболістів із Росії, ні примирення апріорі бути не може, - тренер збірної України Петраков

Виконувач обов'язків головного тренера збірної України з футболу Олександр Петраков категорично відкинув варіант із запрошенням в команду гравців із чемпіонату Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Обозреватель".

За словами Петракова, на нього велике враження справила Стіна пам'яті в центрі Києва.

"Я ось десь у лютому сидів удома, пандемія. Стільки не працював. Дай, думаю, пройдуся. Я корінний киянин і пішки пішов містом. Підійшов до Михайлівського собору і пішов вниз Трьохсвятительською. Там з боку фотографії воїнів, які загинули в АТО. Там і хлопці, і дівчата, і стільки цих прізвищ, фото. Я зрозумів, що зараз ні футболістів із Росії, ні примирення апріорі бути не може. Стільки і дітей-сиріт залишилося. Зараз ні. Ніяк. Може, через деякий час... Але на цьому етапі кажу прямо і відверто – нi", – заявив Петраков.

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