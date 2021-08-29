Лідер талібів Ахундзада прибув до Афганістану

Лідер радикального руху "Талібан" мулла Хайбатулла Ахундзада прибув до Афганістану.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомили в неділю афганські ЗМІ.

За наявною інформацією, в роки перебування сил США та їхніх союзників в Афганістані Ахундзада переховувався в сусідньому Пакистані.

"Ахундзада перебуває у провінції Кандагар вже чотири дні і обговорює з лідерами "Талібану" ситуацію в Афганістані та створення майбутньої системи управління", - повідомило видання Ariana News.

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Ахундзада є третім після засновника руху мулли Омара та Ахтара Мансура керівником організації. У 2013 році Ахтар Мансур оголосив про смерть мулли Омара і був призначений його наступником. Мансур був убитий у 2016 році ударом із американського безпілотника, після чого Хайбатулла Ахундзада був оголошений главою талібів.

У липні-серпні бойовики на тлі виведення з Афганістану військ США та їхніх союзників захопили одну за одною майже всі провінції країни, увійшовши 15 серпня до Кабулу. За декілька годин до захоплення столиці Афганістану талібами з країни втік президент Ашраф Гані. Його приклад наслідували багато керівників країни.

Наразі лише провінцію Панджшер не контролюють радикали. Лідер Панджшеру Ахмад Масуд, син національного героя Афганістану Ахмада Шаха Масуда, виступає за створення в країні уряду з участю представників усіх національних меншин.

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Лідери радикального руху, який захопив Афганістан, запевняють, що ведуть переговори зі створення інклюзивного уряду в країні.

Прессекретар руху Забіхулла Муджахід заявив, що інклюзивний уряд буде сформовано найближчими днями, консультації з цього питання тривають.

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