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Перший дзвінок в умовах карантину: МОЗ надало рекомендації для шкіл

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Щоб запобігти поширенню COVID-19, Міністерство охорони здоров'я України пропонує розглянути різні варіанти організації початку 2021-2022 навчального року та дотримуватися протиепідемічних заходів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

"Наголошуємо: урочистості та лінійки на честь 1 вересня для закладів освіти не є обов’язковими, а рішення проводити святкові заходи чи ні (і я в якому форматі) залишається за адміністрацією школи. Однак, якщо ви вирішили все ж організувати святкові урочистості, рекомендуємо дотримуватися таких порад:

Якщо передбачається традиційне свято першого дзвоника – урочиста лінійка:

  1. Організовуйте урочистості просто неба (на подвір’ї школи чи спортивному майданчику).
  2. Намагайтеся не змішувати дітей різних вікових груп/класів.
  3. Уникайте утворення натовпу.
  4. Слідкуйте за дотриманням фізичного дистанціювання – 1,5 метри.
  5. Утримайтеся від організації масових заходів та запрошення розважальних колективів, які не є співробітниками школи.
  6. Максимально скоротіть час проведення заходу.

Якщо ви оберете альтернативний формат проведення свята першого дзвоника, який би не передбачає скупчення дітей, тоді:

  1. Організуйте святкування в межах кожного класу окремо.
  2. Замість активності у приміщенні оберіть варіант святкування просто неба.
  3. Спробуйте організувати День знань в інтерактивній формі", - йдеться у повідомленні.

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