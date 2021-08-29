Повідомлено про підозру жінці з Черкас, яка залишила в небезпеці онука, він - у лікарні, - Нацполіція

Поліцейські повідомили про підозру жительці Черкас, яка залишила дитину в небезпеці, хлопчик у важкому стані перебуває в лікарні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент комунікації Міністерства внутрішніх справ України.

24 серпня, до Черкаського районного управління поліції надійшла інформація від медиків про те, що до реанімаційного відділення Черкаської обласної дитячої лікарні доставлено хлопчика, 2014 року народження. Дитину госпіталізували з тілесними ушкодженнями.

При огляді дитини експерти виявили забійну рану голови, ймовірно - від падіння. Крім того, виявлено подряпини на кінцівках рук і ніг та інші тілесні ушкодження, механізм і локалізацію яких, буде визначено після проведення судово-медичної експертизи й надання до слідства висновку.

Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що жінка спостерігаючи поганий стан здоров’я хлопчика, не звернулася за професійною допомогою до закладів охорони здоров’я та самостійно надавала домедичну допомогу онукові.

Таким чином жінка залишила у небезпечному для життя стані та без допомоги травмованого хлопчика, який її потребував та з об’єктивних причин був позбавлений можливості вжити заходів до самозбереження.

Слідчими Черкаського районного управління поліції, за процесуального керівництва Черкаської окружної прокуратури, жінці повідомлено про підозру за фактом залишення малолітньої дитини в небезпеці, що спричинило тяжкі наслідки за частиною 3 статті 135 (Залишення у небезпеці) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

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