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Очевидці повідомляють про влучання ракети в житловий будинок поблизу аеропорту Кабула

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Очевидці повідомляють про влучання ракети в житловий будинок поблизу аеропорту Кабула
Потужний вибух, що пролунав в афганській столиці, відбувся в результаті попадання ракети в житловий будинок поблизу аеропорту Кабула.

Про це повідомляють очевидці з місця події, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Вибух стався в районі населеного пункту Хаваджа Бугра, в 15-му адміністративному окрузі столиці.

Офіційного повідомлення про те, що сталося, немає, проте очевидці повідомляють, що, ймовірно, на будинок недалеко від аеропорту Кабула впала ракета, убивши дитину.

Поки що жодна з груп, які діють у країні, не взяла на себе відповідальність за подію.

Також читайте: Потужний вибух пролунав у Кабулі, - ЗМІ

Топ коментарі

  • Тиамитоксам
    .....к ним на ботоферму куратор прислал.....
  • Сергей Гусаченко a2dcbe9d
    А где в сообщении звучало слово "беспилотник"?
  • Панас Стець
    таліби вивчають американську зброю... дивляться куда летить.....
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