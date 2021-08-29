З 1 вересня реформа Нової української школи стартує у пілотних п'ятих класах 136 шкіл України, - Шмигаль
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З 1 вересня реформа Нової української школи стартує в пілотних п'ятих класах 136 шкіл по всій країні.
Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.
"Ця модель організації освітнього процесу покликана навчити дітей критичного мислення, а замість простого заучування інформації — набути компетенцій для застосування знань у реальному житті", - зазначив глава уряду.
Він також додав, що нинішня епідемічна ситуація дозволяє почати роботу навчальних закладів в звичайному режимі.
"Навчальний рік розпочнеться вчасно. Нинішня епідемічна ситуація дає змогу розпочати роботу закладів освіти у звичному режимі. Навчання має відбуватися з дотриманням усіх протиепідемічних правил. Школи підготовлені та мають все необхідне", - підкреслив Шмигаль.