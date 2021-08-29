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З 1 вересня реформа Нової української школи стартує у пілотних п'ятих класах 136 шкіл України, - Шмигаль

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З 1 вересня реформа Нової української школи стартує у пілотних п'ятих класах 136 шкіл України, - Шмигаль
З 1 вересня реформа Нової української школи стартує в пілотних п'ятих класах 136 шкіл по всій країні.

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"Ця модель організації освітнього процесу покликана навчити дітей критичного мислення, а замість простого заучування інформації — набути компетенцій для застосування знань у реальному житті", - зазначив глава уряду.

Він також додав, що нинішня епідемічна ситуація дозволяє почати роботу навчальних закладів в звичайному режимі.

"Навчальний рік розпочнеться вчасно. Нинішня епідемічна ситуація дає змогу розпочати роботу закладів освіти у звичному режимі. Навчання має відбуватися з дотриманням усіх протиепідемічних правил. Школи підготовлені та мають все необхідне", - підкреслив Шмигаль.

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Топ коментарі

  • Андрей Сафhjyjd
    Освіта зараз перебуває у жалюгідному стані. Мовчу про вищу, де просто торгують папіром та набирають будь-кого, але починається все з середньоі школи. Вчителям заткнули рота та сказали, що вони в усьому винні. Двійку не поставиш - не навчив, зауваження не запишеш - не вмієш знайти особистий підхід. Вчителі зараз безправні затуркані люди, які працюють по інерціі. Учень може обматерити, обхаркати вчителя, телефон в нього не мають права забирати, не випустити з класу (хоч 5 разів) - теж, може в нього енурез. Був випадок у школі, вчитель не випустила в десятий раз бешкетника, він розвернувся до стіни і насцяв на місці. Вчителя ледве не звільнили - він винен. Зі школи не мають права вигнати: сидить таке нагле та робить, що хоче, заважає нормальним вчитись,відточує лідерські якості на ботанах. Він потім стане решалою, бізнесменом, бандюком з грошима, а решта - терпіли та лохи. І батьки таких дітей свідомо потякають цьому, заохочуючи та "розвиваючи лідерські якості" таких виродків.
    Що треба негайно робити зі школою. Саме головне- відбирати еліту, хто моде і хоче вчитись. Треба створити три типи шкіл на основі вже існуючих, тобто будувати особливо нічого не треба. Питання нестачі шкіл в центрі - це тема окремого обговорення.
    1)Безкоштовні ліцеі (математика) та гімназіі (гуманітарні) для обдарованих дітей, яких десь 10-20 відсотків. Вибирати найкращих творчих вчителів, не наглядачів, а демократичних ******** педагогів, які будуть працювати із подібними дітьми. Вчителям платити у півтора рази більше
    2) Основні школи для 50 відсотків дітей. Платні (5-30 доларів).З профільною освітою, вибором предметів.Розмір оплати залежить від середнього балу за першу четверть. Чим вищий, тим менше плати. У рейтінг також враховувати участь у позакласній діяльності, поведінка, нагороди, конкурси. Для малозабеспечених та багатодітних - знижки аж до 5 доларів на місяць.
    3)Школи для особливо обдарованих. Безкоштовні. Менша кількість уроків, більше спорту, практики, воркшопів, тренінгів тощо. До 9-го класу. Довгі канікули. Вчителям більше платити за шкідливість нервовоі роботи. Відбирати морально стійких педагогів-наглядачів.
    Саме головне! В кінці кожного року проводити ЗНО незалежними експертами та по результатах тестів переводити учнів як до кращоі, так і гіршоі школи з трьох типів. Кожен рік! Школа - це не вирок. Дати більше прав вчителям: запровадити відсторонення від навчання на 3-7-14-30 днів, як у європейських школах. Щоб не було галасу у дискрімінаціі ввести для них дистанційну освіту, виліливши спеціальних вчителів, які булуть працювати віддалено із такими дітьми. Ми нікого не позбавляємо права у здобутті знань, але розумні діти не повинні потерпати від невігласів та *********.
  • саша паламарчук
    С 1 сентября реформа Новой украинской школы стартует в пилотных пятых классах 136 школ Украины, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2716
  • вставай
    "Эта модель организации образовательного процесса призвана научить детей критическому мышлению, а вместо простого заучивания информации - приобрести компетенции для применения знаний в реальной жизни", - отметил глава правительства.
    Мдя... Табличку множення критично не переосмислити. Її треба вивчити. Це ази. До чого там готують дітей?
    Источник: https://censor.net/ru/n3285148
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