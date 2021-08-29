Новини • Агресія Росії проти України

Двох українських воїнів поранено в результаті російських обстрілів на Донбасі, - штаб ООС

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Двох українських воїнів поранено в результаті російських обстрілів на Донбасі, - штаб ООС
Від початку поточної доби зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення пресцентру штабу ООС.

Поблизу Широкиного збройні формування Російської Федерації обстріляли українські позиції з мінометів 120-го калібру.

Біля Золотого-4 противник вів вогонь з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Неподалік населеного пункту Причепилівка російські найманці вели вогонь з підствольних гранатометів.

Окрім того, на Луганщині зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування.

В результаті обстрілів російсько-окупаційних військ 2 військовослужбовця Об’єднаних сил дістали поранення. Воїнів транспортували до лікувальних закладів. Стан здоров'я одного пораненого українського захисника оцінюється медиками як тяжкий, іншого – задовільний.

На ворожі обстріли наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.

Також читайте: Українського воїна поранено унаслідок російського обстрілу на Донбасі, стан бійця важкий, - ОТУ "Північ"

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Топ коментарі

  • Вася Шевченко f77d76ba
    ну хрен с ним с главнокакбыкомандующим, ну почему министерство обороны или генштаб или шо там еще у нас где-то осталось... не делают никаких заявлений ???
    или это нормально??? или это такое перемирное перемирие??? или шо ???
  • Andy Jumeirach
    зебилы, вас так много стоит за повестками, аж военкоматов не видно, где вы, 73 % ???
    наших ведь- бьют !!!
    или ваши в кремле, мля ?
  • какая разніца
    Коли Беленюка образили "неопізнані расисти" в Києві, торчок відреагував миттєво. Коли московія обстрілює Авдіївку, багато поранених військових, знищена інфраструктура, у наркомана язик в дупі.
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