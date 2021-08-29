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2,7 млрд доларів від МВФ дозволять збільшити соціальні виплати громадянам, - Шмигаль

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2,7 млрд доларів від МВФ дозволять збільшити соціальні виплати громадянам, - Шмигаль
Отримана цього тижня допомога від Міжнародного валютного фонду в розмірі понад 2,7 млрд доларів сприятиме макроекономічній стабільності, а також дасть можливість збільшити соціальні виплати громадянам.

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"Україна цього тижня отримала від Міжнародного валютного фонду більш як 2,7 млрд доларів безповоротної допомоги. Ці кошти є частиною розподілу в межах підтримки країн-учасниць МВФ у відновленні економіки від негативних наслідків пандемії.

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Отримана фінансова допомога сприятиме макроекономічній стабільності, а також дасть можливість збільшити соціальні виплати громадянам", - зазначив глава уряду.

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Топ коментарі

  • Maksim Perepelitca
    2,7 млрд долларов от МВФ позволят увеличить социальные выплаты гражданам, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3212.
  • marusia klimova
    И мы даже знаем имена этих граждан...)
  • Myko
    2,7 млрд долларов от МВФ позволят увеличить социальные выплаты гражданам, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7005
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