З Афганістану необхідно евакуювати ще приблизно 300 громадян США, - Блінкен

В Афганістані залишаються не більше 300 американців, які висловили бажання евакуюватися.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив у неділю в ефірі телеканалу ABC держсекретар Ентоні Блінкен.

"Залишилися близько 300 громадян США, які повідомили нам про бажання виїхати. Ми ведемо активну роботу, допомагаючи їм дістатися до аеропорту, сісти в літак і покинути Афганістан", - сказав він у програмі "Цей тиждень" (This week).

Тим часом, радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван в інтерв'ю телеканалу CBS News заявив, що американська адміністрація забезпечить безпечний виїзд з Афганістану громадянам США і союзникам і після 31 серпня.

"Ми гарантуємо безпечний виїзд будь-якому громадянину США або будь-якій людині, що має документи на проживання (в США). І, звичайно, після 31 серпня ми гарантуємо безпечний виїзд тим афганцям, які допомагали нам йти", - сказав він.

Рух "Талібан", який захопив владу в Афганістані попередив, що не має наміру терпіти перебування іноземних військ на своїй території після 31 серпня, у зв'язку з чим західні країни поспішають евакуювати всіх охочих до цієї дати.

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