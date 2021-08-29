Новини • Захоплення влади в Афганістані

З Афганістану необхідно евакуювати ще приблизно 300 громадян США, - Блінкен

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В Афганістані залишаються не більше 300 американців, які висловили бажання евакуюватися.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив у неділю в ефірі телеканалу ABC держсекретар Ентоні Блінкен.

"Залишилися близько 300 громадян США, які повідомили нам про бажання виїхати. Ми ведемо активну роботу, допомагаючи їм дістатися до аеропорту, сісти в літак і покинути Афганістан", - сказав він у програмі "Цей тиждень" (This week).

Тим часом, радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван в інтерв'ю телеканалу CBS News заявив, що американська адміністрація забезпечить безпечний виїзд з Афганістану громадянам США і союзникам і після 31 серпня.

"Ми гарантуємо безпечний виїзд будь-якому громадянину США або будь-якій людині, що має документи на проживання (в США). І, звичайно, після 31 серпня ми гарантуємо безпечний виїзд тим афганцям, які допомагали нам йти", - сказав він.

Рух "Талібан", який захопив владу в Афганістані попередив, що не має наміру терпіти перебування іноземних військ на своїй території після 31 серпня, у зв'язку з чим західні країни поспішають евакуювати всіх охочих до цієї дати.

Також читайте: Вибух в Кабулі: американські сили ліквідували терориста-смертника "Ісламської держави", - Reuters

Джерело: 

Топ коментарі

  • Сергей Гусаченко a2dcbe9d
    Пожалейте наших детей и внуков. Необразованный нарид решил голосованием за популиста решить все проблемы одним махом. И войну, и зубожиння. Теперь имеют и то и другое от ими же выбранной власти. И что характерно: даже друг другу боятся сказать о своем выборе в 19 году. Мне эта вся картина зебирателей напоминает старый анекдот: "Когда-то на Земле существовала развитая цивилизация собак. И когда они достигли вершины своей цивилизации то решили построить пирамиду из живых собак до самой Луны. И вот, когда еще совсем немного оставалось до цели, одна из собак пукнула и пирамида развалилась. И теперь собаки бегают и нюхают под хвост друг другу чтобы найти того вонючего предателя."
  • Alex Lodje
    Это все, что ты сумел из себя выдавить в защиту мощного Деда, "американец"?
  • Vedana
    І як ти це зробиш, "великий українець" ?
    До речі, не пишуть, що "животворящий" потеліпався вшанувати загиблих американських військових: їх доставили додому.
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