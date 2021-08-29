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Зеленський увів у дію рішення РНБО про нейтралізацію загроз в енергетиці

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Зеленський увів у дію рішення РНБО про нейтралізацію загроз в енергетиці
Президент Володимир Зеленський в суботу, 28 серпня, ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо заходів із нейтралізації загроз в енергетичній сфері.

Воно було прийнято ще 30 липня, але набуло чинності тільки зараз, повідомляється в указі №452 / 2021, передає Цензор.НЕТ.

Рішення РНБО, зокрема, передбачає передачу в управління "Нафтогазу" компанії "Донецькоблгаз", яка у квітні стала першим діючим оператором газових мереж, у якого забрали ліцензію з розподілу газу.

Також мають перевірити обґрунтованість та прийнятність параметрів стимулюючого регулювання для операторів систем розподілу електричної енергії (обленерго).

РНБО вимагає також встановити власників всіх обленерго і перевірити, чи всі вони відділені від постачальників електроенергії.

Рішення передбачає розробку цілої низки законопроєктів:

  • про заміну "зеленому" тарифу;
  • про створення енергетичної біржі для продажу електроенергії за двосторонніми аукціонами;
  • про корпоратизацію "Енергоатома";
  • про передачу боргів облгазів тощо.

Пропонується опрацювати питання плати за потужність для виробників електроенергії (з метою підтримки доступного резерву генерувальних потужностей), а також створення водневого продуктопроводу Україна – ЄС. Крім того, згідно з рішенням, Україна отримає водневу стратегію.

РНБО також поставило завдання розробити план установлення справедливої вартості електричної енергії для побутових споживачів, перейти від товарного до фінансового механізму ПСО, запровадити дієве покарання за безоплатне споживання е/е і несвоєчасні розрахунки між учасниками ринку електричної енергії тощо.

Фонду державного майна доручили виключити з приватизаційного переліку належні державі пакети акцій операторів систем розподілу електричної енергії.

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Топ коментарі

  • Максім ХОЙ 07fb0949
    Володимире Олександровичу, виходьте з декорацій, в яких вам так затишно і комфортно. Ворог обстрілює українську землю, яку ви дуже пафосно обіцяли захищати і відвойовувати. То хоча б скажіть щось людям.

    Зеленский ввел в действие решение СНБО о нейтрализации угроз в энергетике - Цензор.НЕТ 7240
  • marusia klimova
    Зеленський ввьол. Вже смішно. Там що, є що ввести?!)))
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