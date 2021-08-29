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До відповідальності через зіткнення на ЛГБТ-марші в Одесі притягується уже 61 особа, - Нацполіція

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До відповідальності через зіткнення на ЛГБТ-марші в Одесі притягується уже 61 особа, - Нацполіція
За причетність до сутичок з правоохоронцями після завершення ЛГБТ-маршу в Одесі 28 серпня притягується 61 людина.

Як передає Цензор.НЕТ, про це 29 серпня поінформувала поліція Одеської області.

Раніше поліція повідомляла про затримання 51 людини і про 29 постраждалих правоохоронців.

Було затримано 15 осіб віком від 18-ти до 25-ти років. Вирішується питання про оголошення їм підозр та обрання запобіжного заходу.

Відносно ще 46-ти осіб, серед яких 12 неповнолітніх, складено адміністративні матеріали за ст. 173 (Дрібне хуліганство) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Додатково батьків підлітків притягнуто до відповідальності згідно зі статтею 184 КУпАП.

Поліцейські наголошують: жодних провокативних та незаконних дій в регіоні не допустять. Будь-які спроби порушити спокій жителів та гостей Одещини присікатимуться миттєво згідно з чинним законодавством.

Звертаємо увагу й батьків неповнолітніх дітей на те, що ви несете за них повну відповідальність. Маєте розуміти: кожне правопорушення, скоєне ними, заплямовує їхнє майбутнє.

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Топ коментарі

  • віктор федорович 31ee1569
    Цьому ЛГБТ більш нема чим зайнятись?...корови в них, мабуть, вже доєні, свині нагодовані, у хаті прибрано...
  • Странник Виртуальный d2c4d836
    Вот не понимаю я эти т.с. меньшинства. Никто вам не мешает жить так как вы хотите. Нахрена устраивать шабаши - непонятно. Представители традиционной ориентации ведь подобных шествий не устраивают. Значит эти меньшинства себя сами ощущают ущербными если им нужно постоянно доказывать свое равенство тем, кому это равенство ихнее абсолютно безразлично. Раздражает только оголтелая пропаганда этих самых нетрадиционных взаимоотношений. Кроме того и сами шабаши как по мне выглядят весьма омерзительно.
  • mrSmith
    То что солдаты гибнут на передовой, это так, эпизод.
    А вот драка кучки гомиков, это событие вселенского масштаба!
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