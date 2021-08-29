До відповідальності через зіткнення на ЛГБТ-марші в Одесі притягується уже 61 особа, - Нацполіція
Як передає Цензор.НЕТ, про це 29 серпня поінформувала поліція Одеської області.
Раніше поліція повідомляла про затримання 51 людини і про 29 постраждалих правоохоронців.
Було затримано 15 осіб віком від 18-ти до 25-ти років. Вирішується питання про оголошення їм підозр та обрання запобіжного заходу.
Відносно ще 46-ти осіб, серед яких 12 неповнолітніх, складено адміністративні матеріали за ст. 173 (Дрібне хуліганство) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Додатково батьків підлітків притягнуто до відповідальності згідно зі статтею 184 КУпАП.
Поліцейські наголошують: жодних провокативних та незаконних дій в регіоні не допустять. Будь-які спроби порушити спокій жителів та гостей Одещини присікатимуться миттєво згідно з чинним законодавством.
Звертаємо увагу й батьків неповнолітніх дітей на те, що ви несете за них повну відповідальність. Маєте розуміти: кожне правопорушення, скоєне ними, заплямовує їхнє майбутнє.