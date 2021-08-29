Наші війська завдали удару у відповідь за обстріл Авдіївки, - Бутусов

Главред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов оприлюднив інформацію про те, що в ніч з 28 на 29 серпня українські війська завдали удару у відповідь за обстріл російськими військами Авдіївки 28 серпня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Бутусов зазначив: "Розвиток ситуації в зв'язку з обстрілом Авдіївки. Сьогодні вночі з 28 на 29 серпня наші війська завдали удару по російських окупантах, щоб помститися за обстріл українського міста і позицій двох наших батальйонів, які росіяни здійснили 28 серпня.

Наші воїни вели обстріл планових цілей, які відзначені в зоні відповідальності низки бригад ЗСУ. Це дійсно був вогонь у відповідь".

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"Але все ще залишається питання щодо "адекватності". Адекватна відповідь після обстрілу Авдіївки - це поразка ствольної артилерії з достатньою витратою снарядів однієї з російських військових баз, які розташовані в зоні ураження. Такий обстріл повинен проводитися з коригуванням з безпілотника і з точною наводкою. Так, як росіяни наносили удари по командних пунктах 34-го батальйону, 16-го батальйону і по базі одного з підрозділів в Авдіївці. Ось це по-справжньому "адекватна відповідь". Дуже чекаємо прояву такої повноцінної адекватності", - підкреслив він.

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Бутусов продовжив: "Для всіх фантазерів на Банковій, які вірять в силу "перемир'я", повторюю - війна триває навіть тоді, коли ви змушуєте людей писати неповні рапорти. Якщо не відповідати на вогонь і вимагати "не стріляти", противник не скорочує свою активність, а навпаки - відчуває безкарність і діє нахабно, демонстративно. Авдіївку не обстрілювали з 2017-го року, і якщо зараз не відповісти так, щоб росіяни це зрозуміли, вони будуть бити далі. А Росія розуміє тільки одну мову - мову гаубиць. Все інше до них не доходить і сприймається як слабкість.

В оновленому військовому керівництві України вивчають обстановку, і хочеться вірити, що Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та командувач ООС Олександр Павлюк отримають можливість дати повноцінну і максимально адекватну відповідь російським окупантам".

"Зберігаю довіру до дій нашого військового командування, сподіваюся, що вони зможуть зробити все, що вимагає професійних рішень незалежно від політичного тиску. Будемо, звичайно, чекати, і оцінювати події за конкретними результатами", - підсумував він.