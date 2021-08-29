Готовий надати трибуну Ради, щоб Данілов розповів, на кого з депутатів впливають олігархи, - Разумков

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков закликає секретаря Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Олексія Данілова точно назвати народних депутатів, на яких, на його думку, чиниться тиск з боку олігархів.

"Я думаю, що пан Данілов як відповідальний громадянин вже звернувся до правоохоронних органів, НАБУ, НАЗК, тому що зв'язок з олігархами, якщо вони мають вплив (на народних депутатів. - Ред.), - це корупція. Навіть більше, я готовий надати для цього і трибуну Верховної Ради України - ну, щоб пальцем показати, на кого саме чиниться такий тиск. І якщо такого не станеться, то можливо, доведеться вибачитися перед народними депутатами і перед українським парламентом", - заявив Разумков у програмі "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер", передає Цензор.НЕТ, з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він підтвердив, що у нього були "заочні і очні дискусії" з Даніловим про те, який саме орган повинен визначати перелік "олігархів", і нагадав, що, на його думку, це не повинно належати до повноважень РНБО.

При цьому спікер наголосив, що "йти шляхом домислів або безпідставних обвинувачень" не є його форматом роботи як голови ВР.

"Можливо, в апараті Ради національної безпеки і оборони в цьому сенсі є більше досвіду, але сподіваюся, все-таки, немає", - додав Разумков.

Разом із тим, якщо законопроєкт про деолігархізацію буде об'єктивним і збалансованим, то він може бути проголосований у другому читанні в стінах Верховної Ради.

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