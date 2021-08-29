Ключовим питанням наступної сесії Ради буде прийняття бюджету, - Разумков

Ключовим питанням шостої сесії Верховної Ради стане підготовка якісного проєкту державного бюджету на 2022.

Про це Голова ВР Дмитро Разумков заявив в ефірі програми "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер", передає Цензор.НЕТ.

Спікер парламенту повідомив, що народні депутати насамперед будуть розглядати проєкт держбюджету на 2022, який Кабінет Міністрів повинен подати до ВР до 15 вересня.

"Ми саме на ньому (проєкт бюджету. - Ред.) будемо концентрувати свою увагу. Профільний комітет вже готується до тих баталій, які будуть розгортатися, тому що це є ключовим питанням шостої сесії - підготувати якісний документ", - зазначив Разумков.

Він підкреслив, що під час розгляду та доопрацювання проєкту, спрямованого урядом, парламентарії будуть приділяти значну увагу захисту і підтримки громадян в подоланні наслідків пандемії COVID-19.

Крім цього, Разумков розповів, що серед важливих питань, які будуть розглядатися при прийнятті держбюджету на 2022 - тарифи, розвиток економіки, залучення інвестицій.

Нагадаємо, шоста сесія Верховної Ради розпочнеться 7 вересня, а завершиться 21 січня 2022.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Готовий надати трибуну Ради, щоб Данілов розповів, на кого з депутатів впливають олігархи, - Разумков