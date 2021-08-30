Офіс ГПУ ініціює розсекречення 46 із 70 томів справи про трагедію під Іловайськом, - Венедіктова. ВІДЕО (оновлено)

Офіс генпрокурора звернувся до Служби безпеки України, щоб розсекретити 46 томів справи про Іловайську трагедію. Всього закрито за цими подіями 70 томів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова заявила в ефірі програми "Право на владу".

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Генпрокурор зазначила, що потрібно обережно підходити до трактування інформації про Іловайську трагедії з відкритих джерел.

"Ми розсекретимо матеріали, їх 70 томів. Ми звернулися ініційовано до СБУ для того, щоб розсекретили 46 документів на сьогодні. Накази, задуми, донесення, інформаційні бюлетені і так далі", - сказала Венедиктова.

За її словами, після розсекречення розслідування набуде "іншої картини".

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Коли Генштаб розсекретить документи, в Офісі Генпрокурора поки не знають.

Як відомо, 29 серпня 2014 року російські збройні формування напали на українських військових, які в межах гуманітарних домовленостей з РФ виходили з оточення "зеленим коридором". У результаті нападу загинули 366 українських військових, 429 зазнали поранень, а 300 - потрапили в полон. Ще 24 військових зникли безвісти.