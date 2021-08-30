Офіс ГПУ ініціює розсекречення 46 із 70 томів справи про трагедію під Іловайськом, - Венедіктова. ВІДЕО (оновлено)
Як передає Цензор.НЕТ, про це Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова заявила в ефірі програми "Право на владу".
Генпрокурор зазначила, що потрібно обережно підходити до трактування інформації про Іловайську трагедії з відкритих джерел.
"Ми розсекретимо матеріали, їх 70 томів. Ми звернулися ініційовано до СБУ для того, щоб розсекретили 46 документів на сьогодні. Накази, задуми, донесення, інформаційні бюлетені і так далі", - сказала Венедиктова.
За її словами, після розсекречення розслідування набуде "іншої картини".
Коли Генштаб розсекретить документи, в Офісі Генпрокурора поки не знають.
Як відомо, 29 серпня 2014 року російські збройні формування напали на українських військових, які в межах гуманітарних домовленостей з РФ виходили з оточення "зеленим коридором". У результаті нападу загинули 366 українських військових, 429 зазнали поранень, а 300 - потрапили в полон. Ще 24 військових зникли безвісти.