Путін намагається вирішити завдання, яке не вирішив Сталін, - Чубаров про репресії в окупованому Криму

Президент Росії Володимир Путін, як і радянський диктатор Йосип Сталін у 1944 році, намагається знищити кримських татар у Криму.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Радіо НВ" заявив глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

"Путін хоче вирішити одне з тих завдань, яке не зміг до кінця вирішити Сталін і радянська система. Їм здавалося, що 1944 року вони остаточно вичистили Крим від його корінного народу. Але через майже пів століття ми повернулися з дуже великими втратами — половина народу померла в перші роки депортації. А тепер, уже на 23 році української незалежності, Путін знову вторгається до Криму, щоб завершити те, що не здійснив Сталін", – сказав він.

Глава Меджлісу зазначив, що перед окупацією Криму на півострові було майже 300 тис. кримських татар.

"За всіма експертними оцінками, десь приблизно 30 тис. кримських татар були змушені покинути півострів", - пояснив Чубаров.

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