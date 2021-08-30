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Питання перенесення переговорів стосовно Донбасу з Мінська до іншого міста не обговорюється, - Кулеба

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Питання перенесення переговорів стосовно Донбасу з Мінська до іншого міста не обговорюється, - Кулеба
Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що новий майданчик для переговорів щодо врегулювання ситуації на Донбасі поки не обговорюється.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі телеканалу "Україна 24".

Консультації проводяться в режимі онлайн.

"Абсолютно жодних змін, жодних перспектив. Поки жодних перспектив виходу ТКГ з онлайну в офлайн немає. Тому всі працюють. Якщо чесно, це питання зараз не на порядку денному - питання альтернативного Мінську міста, ми це не обговорюємо", - сказав глава МЗС.

Зазначимо, що пропозиція перенести переговори ТКГ стосовно Донбасу з Мінська до іншого міста озвучив глава української делегації Леонід Кравчук.

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Топ коментарі

  • Враг рода человеческого 666
    А так дышал, так дышал
  • Андрей Лавриненко e607e4e3
    Ну тут все просто. Можно морщить носик и умные вещи говорить, но Путин не разрешает формат кроме Нормандского и Минска.
  • Враг рода человеческого 666
    Ты с фамилии ************ литера допустил пять ошибок. Где ж тебя грамматике учили?))
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