США навряд чи збережуть дипломатичну присутність в Афганістані після 31 серпня, - Блінкен

Дипломатична присутність США в Афганістані після виведення американських військ з Афганістану 31 серпня є малоймовірною.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив держсекретар Ентоні Блінкен.

"Стосовно збереження дипломатичної присутності на місці 1 вересня, то це навряд чи станеться", - сказав він в інтерв'ю телеканалу NBC.

Водночас, за словами дипломата, "залишиться чинним зобов'язання продовжувати надавати допомогу тим людям, які хочуть покинути Афганістан, і які не виїхали до 1 вересня".

"Для цих зусиль немає крайнього терміну. І у нас є способи, у нас є механізми, які можуть полегшити від'їзд людей з Афганістану, якщо вони вирішать виїхати", - додав держсекретар.

Блінкен послався на високопоставленого представника талібів, який виступив на телебаченні і радіо, і запевнив, що свобода пересування збережеться і після 31 серпня. Він, зазначив Блінкен, "навіть спеціально сказав, що ті, хто працював на американців, і ті, хто хоче виїхати з будь-якої причини, отримають цю свободу".

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Держсекретар зазначив: "Ця свобода переміщення має важливе значення для того, щоб міжнародна спільнота могла покладатися на рух "Талібан" у майбутньому".

"Ми дуже тісно працюємо з іншими країнами, ми повинні переконатися, що у нас є засоби для цього - аеропорт, що функціонує, інші способи виїзду з країни. Все це те, над чим ми працюємо найближчими днями", - зазначив Блінкен.

"Зараз, звичайно, ми не віримо талібам на слово. Ми оцінюємо їх за їхніми справами і спостерігаємо", - сказав він.