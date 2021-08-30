Важливою інформацію про джерела пандемії COVID-19 володіє КНР, але Пекін продовжує приховувати її, - Байден

США продовжать працювати над розслідуванням джерела коронавірусу COVID-19

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив американський президент Джо Байден.

"Ми зробимо все можливе, щоб визначити витоки цього спалаху, який викликав так багато болю і смерті в усьому світі, так, щоб ми могли вжити всіх необхідних заходів обережності, щоб це не повторилося", - йдеться в заяві Байдена, поширеній на сайті Білого дому в п'ятницю.

Байден зазначив, що ключова інформація про джерело вірусу перебуває в КНР, проте Пекін продовжує її приховувати.

"Важлива інформація про джерела пандемії знаходиться в КНР, проте від самого початку урядовці в Китаї працювали над тим, щоб перешкодити доступу до неї тим, хто почав міжнародне розслідування. (...) КНР продовжує відкидати заклики до прозорості і приховувати інформацію, незважаючи на те, що кількість жертв цієї пандемії продовжує зростати", - наголосив американський президент.

"Нам була необхідна ця інформація з Китаю негайно, коли пандемія лише починалася. Світу потрібні відповіді, і я не заспокоюся доти, поки не отримаю їх. Пандемії не визнають кордонів між державами, і нам усім слід краще зрозуміти, як з'явився COVID -19 для того, щоб запобігти пандемії в майбутньому", - наголошується в документі.

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"США продовжать працювати з партнерами у світі і чинити тиск на Китай для того, щоб він повною мірою поділився інформацією і співпрацював із Всесвітньою організацією охорони здоров'я щодо з'ясування причин виникнення COVID-19, зокрема надав би доступ до відповідних даних і свідчень", - заявив американський президент.

"Ми також продовжимо чинити тиск на Китай і для того, щоб він схвалив наукові норми і стандарти, зокрема щодо обміну інформацією і даних із ранніх днів пандемії, а також протоколами, пов'язаними з біологічної безпекою. Ми повинні дати повну і чітку оцінку цій світовій трагедії", - зазначив Байден

Коронавірус почав поширюватися в китайському місті Ухань (провінція Хубей) наприкінці 2019 року. Більшість вчених вважають, що COVID-19 - вірус зоонозного походження. Припускають, що він міг передатися людині від кажанів.