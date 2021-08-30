126 населених пунктів у трьох областях України знеструмлено через негоду, - ДСНС
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Через негоду знеструмлено 126 населених пунктів у трьох областях України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані пресслужби ДСНС.
"Станом на 7:00 30 серпня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 126 населених пунктів у 3 областях (Київська – 88, Чернігівська - 34 та Житомирська – 4)", - йдеться в повідомленні.
До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.