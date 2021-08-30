Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 217,2 млн, жертв уже понад 4,5 млн. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 30 серпня у світі зареєстрували 452 679 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 7443 людини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 217 214 884 випадки інфікування, з них 452 679 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 4 515 053 людини, з них 7443 за минулу добу.

Побороли хворобу і вилікувалися 194,1 млн осіб.

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У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія та Франція.

Україна розташовується на 18-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 36-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - 7-му, за летальними випадками - 36-ту і 6-му позицію відповідно.