"Влада продовжує репресії проти ветеранів війни": сьогодні "Нацкорпус" збереться під стінами Печерського управління поліції в Києві

Сьогодні, 30.08.2021, о 10:00 біля Печерського управління поліції (вул. Московська, 30) відбудеться брифінг представників Нацкорпусу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Нацкорпусу.

"Влада продовжує репресії проти ветеранів війни! Переслідування ветеранів російсько-української війни продовжуються. Вранці 28 серпня двом ветеранам полку "Азов" – голові Черкаського міського осередку Національного Корпусу Дмитру Кухарчуку та його бойовому побратиму Олегу Довбишу, вручили підозри. Хлопцям інкримінують ст.296 ч.4. Мова йде про "хуліганські дії", які вони нібито вчиняли на акції під Офісом Президента 14 серпня в Києві.

Очевидно, що майбутні допит та суд – лише формальність в цій політичній замовній справі. Одразу після вручення підозр прес-служба Нацполіції опублікувала новину, що нібито суд уже обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Що не відповідає дійсності, адже суд ще навіть не був призначений! Можна зробити висновок, що результат уже давно відомий, тому в Нацполіції вирішили навіть не чекати самого засідання", - йдеться в повідомленні.

Організатори нагадали, що Дмитро Кухарчук – публічна особистість і відомий в Черкасах громадський та політичний діяч, який ніколи не ховався від правоохоронних органів. Незважаючи на відкритість та публічність, його все одно хочуть посадити до СІЗО, з поясненням, що він "може переховуватись і чинити тиск на свідків".

30 серпня ветерани приїдуть на допит до Печерського райвідділу в Києві. Також о 10:00 перед будівлею представники Нацкорпусу проведуть брифінг для журналістів.

Спікери: Дмитро Кухарчук (голова Черкаського міського осередку Нацкорпусу) та Максим Жорін (керівник Центрального штабу Нацкорпусу)

"Запрошуємо представників ЗМІ до висвітлення цієї замовної справи проти ветеранів російсько-української війни!" - зазначається в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двом учасникам зіткнень під Офісом президента 14 серпня оголошено про підозру, - Нацполіція

Нагадаємо, представники "Національного корпусу" в суботу, 14 серпня, зібралися на мітинг під Офісом Президента, який посилено охороняла поліція. Між протестувальниками та поліцією сталися сутички. У хід пішли димові шашки і сльозогінний газ. Постраждали щонайменше 8 правоохоронців.