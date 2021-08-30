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Перший випадок смерті після вакцинації Pfizer зафіксували в Новій Зеландії

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Перший випадок смерті після вакцинації Pfizer зафіксували в Новій Зеландії
Міністерство охорони здоров'я Нової Зеландії заявило про перший випадок смерті після вакцинації проти коронавірусу. Йдеться про щеплення препаратом Pfizer.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Reuters.

Таку інформацію оприлюднено після того, як незалежна комісія з моніторингу безпеки препаратів проти COVID-19 провела перевірку смерті жінки після вакцинації.

"Це перший випадок у Новій Зеландії, де смерть у перші дні після вакцинації була пов'язана з вакциною Pfizer проти COVID-19", - йдеться в повідомленні.

У заяві наголошується, що смерть сталася через міокардит, який був викликаний побічною дією після щеплення Pfizer.

Зазначено, що зараз у Новій Зеландії для імунізації населення схвалені вакцини Pfizer, Janssen і AstraZeneca.

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Топ коментарі

  • Герхард
    Были бы у тебя мозги, ты мог бы просто сравнить количество померших от ковида и от вакцинации.

    Этого вполне хватило бы для того, чтобы не сравнивать теплое с мягким.
  • Меркава
    Шо тут порівнювати, помирають від своїх хронічних букетів, як і раніше: серцеві, діабет тощо. Тіки ці категорії через вашу істерію наразі залишились майже без медичної допомоги, особливо люди з сел.
  • Меркава
    А про померлих від вірусу ваші теж скупі на деталі. Ми тепер теж писатимемо: загинув від вакцини. Так буде чесно.
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