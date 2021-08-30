Перший випадок смерті після вакцинації Pfizer зафіксували в Новій Зеландії

Міністерство охорони здоров'я Нової Зеландії заявило про перший випадок смерті після вакцинації проти коронавірусу. Йдеться про щеплення препаратом Pfizer.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Reuters.

Таку інформацію оприлюднено після того, як незалежна комісія з моніторингу безпеки препаратів проти COVID-19 провела перевірку смерті жінки після вакцинації.

"Це перший випадок у Новій Зеландії, де смерть у перші дні після вакцинації була пов'язана з вакциною Pfizer проти COVID-19", - йдеться в повідомленні.

У заяві наголошується, що смерть сталася через міокардит, який був викликаний побічною дією після щеплення Pfizer.

Зазначено, що зараз у Новій Зеландії для імунізації населення схвалені вакцини Pfizer, Janssen і AstraZeneca.

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