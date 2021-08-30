Перший випадок смерті після вакцинації Pfizer зафіксували в Новій Зеландії
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Міністерство охорони здоров'я Нової Зеландії заявило про перший випадок смерті після вакцинації проти коронавірусу. Йдеться про щеплення препаратом Pfizer.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Reuters.
Таку інформацію оприлюднено після того, як незалежна комісія з моніторингу безпеки препаратів проти COVID-19 провела перевірку смерті жінки після вакцинації.
"Це перший випадок у Новій Зеландії, де смерть у перші дні після вакцинації була пов'язана з вакциною Pfizer проти COVID-19", - йдеться в повідомленні.
У заяві наголошується, що смерть сталася через міокардит, який був викликаний побічною дією після щеплення Pfizer.
Зазначено, що зараз у Новій Зеландії для імунізації населення схвалені вакцини Pfizer, Janssen і AstraZeneca.