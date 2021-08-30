Чоловік заколов брата вилами на Миколаївщині, - поліція. ФОТО

Житель Шевченківської ОТГ Миколаївського району внаслідок сварки завдав смертельного поранення своєму брату за допомогою вил.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в неділю, 29 серпня, у відділі комунікації поліції Миколаївської області.

Про те, що сталося, правоохоронцям повідомила мати чоловіків.

"На місці події поліцейські встановили, що між чоловіками після застілля сталася сварка, у ході якої старший з братів вдарив вилами свого 39-річного брата. Від ушкоджень потерпілий помер до приїзду швидкої медичної допомоги", - інформували поліцейські.

42-річного зловмисника затримано і доставлено у відділення.

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Розпочато кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство (ч.1 ст. 115 КК), яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.