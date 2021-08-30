Епідзонування України: в Києві і двох областях перевищено рівень захворюваності на COVID-19, у 16 регіонах - коефіцієнт виявлення нових випадків, - МОЗ

Міністерство охорони здоров'я оновило інформацію про епідемічні показники в регіонах України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Так, станом на 30 серпня, у Києві, Луганській і Чернівецькій областях перевищено рівень захворюваності - за норми не більш як 75 випадків на 100 тис. населення в столиці цей показник становить 93 особи на 100 тис. жителів, у Луганській області - 106, у Чернівецькій - 118.

Також у Вінницькій і Чернігівській області зафіксовано "червоний" рівень за показником динаміки госпіталізацій. Цей показник становить у Вінницькій області 61,6% за норми не більш як 50%, у Чернігівській - 53%.

Крім того третій у Черкаській області зберігається низький рівень охоплення тестування на коронавірус. Зараз цей показник становить 298, а раніше коливався в межах 284-292 тести на 100 тисяч населення (норма не менш як 300 на 100 тис. населення).

Водночас у Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Луганській, Львівській, Одеській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській та Чернівецькій областях зафіксовано перевищення норми виявлення нових випадків інфікування.

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Зазначимо, що всі регіони України перебувають у "зеленій" зоні карантину.