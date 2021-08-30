Афганські жінки перебувають у паніці після захоплення влади талібами, - експосол Афганістану у США Рахмані
Про це сказала колишній посол Афганістану у США Роя Рахмані в інтерв'ю телеканалу Fox News, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.
Афганські жінки і дівчата стикаються з численними погрозами від талібів, тому відчуття паніки зростає в геометричній прогресії, сказала дипломатка.
Таліби намагаються видати себе за більш помірну версію жорсткого ісламського бойового угруповання, але повну картину того, що відбувається, отримати не вдається, зазначила Рахмані.
За її словами, раніше таліби звертали увагу на ситуацію в захоплених містах і селах Афганістану. Якщо бойовики отримували контроль над консервативним селом, вони поводилися так само, як у 1996 році (рік першого приходу талібів до влади). Якщо вони захоплювали провінцію і село, де люди хотіли навчатися, вони проявляли поблажливість, повідомила експосол.
Зараз почалася "інша історія", тому що під владою "Талібану" опинилася вся країна, підсумувала Рахмані.