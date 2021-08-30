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Афганські жінки перебувають у паніці після захоплення влади талібами, - експосол Афганістану у США Рахмані

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Афганські жінки перебувають у паніці після захоплення влади талібами, - експосол Афганістану у США Рахмані
Афганські жінки перебувають у паніці після захоплення влади бойовиками руху "Талібан".

Про це сказала колишній посол Афганістану у США Роя Рахмані в інтерв'ю телеканалу Fox News, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

Афганські жінки і дівчата стикаються з численними погрозами від талібів, тому відчуття паніки зростає в геометричній прогресії, сказала дипломатка.

Таліби намагаються видати себе за більш помірну версію жорсткого ісламського бойового угруповання, але повну картину того, що відбувається, отримати не вдається, зазначила Рахмані.

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За її словами, раніше таліби звертали увагу на ситуацію в захоплених містах і селах Афганістану. Якщо бойовики отримували контроль над консервативним селом, вони поводилися так само, як у 1996 році (рік першого приходу талібів до влади). Якщо вони захоплювали провінцію і село, де люди хотіли навчатися, вони проявляли поблажливість, повідомила експосол.

Зараз почалася "інша історія", тому що під владою "Талібану" опинилася вся країна, підсумувала Рахмані.

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Топ коментарі

  • fresh guacamole
    У афганских женщин есть афганские мужчины - мужья, отцы, братья. Защитники.
    С них и спрос, а нас оставьте в покое.
  • Микола Поросюк 36cc3b62
    Необходимо направить туда делегацию феминисток ! Для них там просто поле не паханное !
  • Русский Алкаш
    Да насрть на Афганистан и из проблемы с талибами.
    У нас власть зелёные коммунисты захватили и всем похер, а это покруче талибов.
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