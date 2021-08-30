Зеленський вилітає до США просто зараз. Програма його візиту повністю змінилася, - Никифоров

Зустріч президента України Володимира Зеленського і президента США Джозефа Байдена перенесено на 1 вересня на прохання американської сторони у зв'язку із закінченням терміну ультиматуму руху "Талібан" в Афганістані про евакуацію іноземців з аеропорту Кабула.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив прессекретар президента Сергій Никифоров.

"Перенесення зустрічі Зеленського та Байдена із 31 серпня на 1 вересня Офіс Президента підтверджує. Це пов'язано з проханням США. 31 серпня минає ультиматум "Талібану" - або термін евакуації іноземних громадян з аеропорту Кабула - саме той час, який дав "Талібан". І американська сторона попросила перенести наш візит на один день у зв'язку з цим - і весь цей день присвятити цій важливій для американської сторони темі", - розповів Никифоров.

Він додав, що "українська сторона з цілковитим розумінням ставиться до прохання американської сторони".

"Ми наших партнерів підтримуємо. Ми розуміємо, що питання безпеки завжди на першому місці. Тому ми відповіли згодою на прохання США про перенесення на один день", - сказав прессекретар президента.

За словами Никифорова, програма візиту Зеленського в США також повністю змінилася.

"Щодо інших зустрічей Зеленського у США - деякі відбудуться за часом раніше спочатку запланованих, інші - пізніше. Програма повністю змінилася, але це не означає, що щось звідти випало", - сказав він.

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"Президент Зеленський вилітає до США просто зараз. Два дні після прильоту він проведе у Вашингтоні й після цього - в Каліфорнії", - підсумував Никифоров.

Як повідомлялося, дата зустрічі Зеленського і Байдена переноситься вже вдруге. Раніше її було перенесено із 30 на 31 серпня у зв'язку з розширенням програми візиту.