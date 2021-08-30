"Ми захищатимемо себе, своїх військовослужбовців і громадян", - Разумков про обстріл на Донбасі

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявляє, що Україна дотримується своїх зобов'язань щодо дотримання режиму припинення вогню на Донбасі, але не мовчатиме у відповідь на порушення домовленостей, і захищатиме своїх громадян.

Про це він заявив у понеділок у Донецькій області, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Останнім часом ми бачимо загострення... Всі пам'ятають Авдіївку. На жаль, і вчора, і позавчора ми бачили знову обстріли, порушення домовленостей, узятих усіма сторонами процесу. Але тільки Україна виконує свої зобов'язання, сьогодні справді дотримується досягнутого в Мінську, домовленостей про припинення обстрілів і ведення бойових дій", - сказав Разумков.

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"Але ми точно не будемо мовчати й захищатимемо себе і своїх військовослужбовців і громадян, які сьогодні змушені жити в таких умовах. А все, що залежатиме від нас, від армії, від військово-цивільної адміністрації, я впевнений, ми робитимемо", - додав спікер українського парламенту.

Він наголосив, що обстріл Авдіївки - "це серйозне порушення домовленостей, бо застосовувалися і 120-мм міномети, і 122-мм ствольна артилерія". Він також нагадав, що в результаті обстрілу зазнали поранень військовослужбовці, один з них перебуває у важкому стані.

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За словами Разумкова, всі допущені порушення мають фіксувати представники ОБСЄ, проте так відбувається не завжди.

"Велика зона відповідальності лежить і на колегах з ОБСЄ, які мають це фіксувати. І ми не раз про це говорили. Ви знаєте мою позицію - дуже б хотілося, щоб вона (фіксація. - Ред.) функціонувала цілодобово, а не з ранку і до третьої або п'ятої (вечора. - Ред.). А іноді в такі моменти ми не бачимо там місію. Вибачте, треба бути сліпими, щоб не бачити такі випадки. А вони (представники місії ОБСЄ. - Ред.) повинні бути об'єктивними, просто об'єктивними, щоб і ми, і весь світ розумів, хто, що робить, хто за що відповідає", - зазначив він.

Як повідомлялося, Разумков у понеділок перебуває з робочою поїздкою в районі проведення Операції об'єднаних сил.

У суботу, 28 серпня, російські найманці на Донбасі 18 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок обстрілів у районі Авдіївки були поранені й отримали бойові травми десятеро українських військовослужбовців.