Якщо Зеленський проситиме занадто багато, то може розчаруватися, - Пайфер про візит президента України до США

Зустріч президента України Володимира Зеленського та його американського колеги Джо Байдена відкриває нові можливості для відносин Києва і Вашингтона - і одночасно може стати викликом для обох сторін.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки".

На думку колишнього посла США в Україні Стівена Пайфера, успіх поїздки багато в чому залежатиме від риторики українського президента.

"Я гадаю, що частина успіху цієї поїздки залежатиме від того, про що проситиме президент Зеленський, - міркує Стівен Пайфер. - Йому слід стримати себе у деяких запитах, адже якщо він проситиме надто багато, то може розчаруватись. Ви не хочете ставити запитання, не впевнившись, що відповідь буде "так"", - наголосив він.

Колишній посол США в Україні Джон Гербст заявив, що Зеленському не варто очікувати жодних обіцянок США щодо України і НАТО, а також змін у позиції Байдена щодо "Північного потоку-2".

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