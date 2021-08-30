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Якщо Зеленський проситиме занадто багато, то може розчаруватися, - Пайфер про візит президента України до США

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Якщо Зеленський проситиме занадто багато, то може розчаруватися, - Пайфер про візит президента України до США
Зустріч президента України Володимира Зеленського та його американського колеги Джо Байдена відкриває нові можливості для відносин Києва і Вашингтона - і одночасно може стати викликом для обох сторін.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки".

На думку колишнього посла США в Україні Стівена Пайфера, успіх поїздки багато в чому залежатиме від риторики українського президента.

"Я гадаю, що частина успіху цієї поїздки залежатиме від того, про що проситиме президент Зеленський, - міркує Стівен Пайфер. - Йому слід стримати себе у деяких запитах, адже якщо він проситиме надто багато, то може розчаруватись. Ви не хочете ставити запитання, не впевнившись, що відповідь буде "так"", - наголосив він.

Колишній посол США в Україні Джон Гербст заявив, що Зеленському не варто очікувати жодних обіцянок США щодо України і НАТО, а також змін у позиції Байдена щодо "Північного потоку-2".

Також читайте: Зеленський вилітає до США просто зараз. Програма його візиту повністю змінилася, - Никифоров

Топ коментарі

  • violator
    попросить сделать селфи-фото с Байденом это много ? Если Зеленский будет просить слишком много, то может разочароваться, - Пайфер о визите президента Украины в США - Цензор.НЕТ 5345
  • Владимир Сухов e5dee246
    Он бы мог что-то просить, если бы выдал Беню США, и что-то сделал в борьбе с корупцией, а так... даже американцам не совсем понятно, что он собирается делать в штатах. А он ведь человек искусства- Голливуд !
  • Senator S 01a656ec
    Порошенко уболтал Байдена принять Зелю на высшем уровне.... Если Зеленский будет просить слишком много, то может разочароваться, - Пайфер о визите президента Украины в США - Цензор.НЕТ 4074 Если Зеленский будет просить слишком много, то может разочароваться, - Пайфер о визите президента Украины в США - Цензор.НЕТ 2254
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