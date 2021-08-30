Питання війни на Донбасі буде першочерговим на переговорах Зеленського і Байдена, - Разумков

Ситуація на сході України буде першочерговим питанням на переговорах у Вашингтоні президентів України і США Володимира Зеленського і Джозефа Байдена.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив спікер Ради Дмитро Разумков під час візиту в Донецьку область.

"Я думаю, що питання війни завжди перебуває на першому плані, тому що це питання життя людей. Воно завжди було, є і буде (на першому плані. - Ред.) ... А для нас, для країни, яка перебуває у стадії війни, - це питання номер один цілодобово. І я так розумію, що й питання "Північного потоку" буде також однією з ключових тем для обговорення. Та інші поточні питання", - зазначив глава парламенту.

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