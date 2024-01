Український плавець Трусов зі світовим рекордом завоював золото на Паралімпіаді-2020 у Токіо

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter Паралімпійських ігор.

"У першій медальній гонці з плавання Андрій Трусов перемагає на дистанції 100 метрів на спині серед чоловіків у класі S7 зі світовим рекордом", - йдеться в повідомленні.

It's the first #ParaSwimming medal race of Day 6! Andrii Trusov wins the Men's 100m Backstroke S7 in a World Record time 👏#Gold Andrii Trusov #UKR #Silver Pipo Carlomango #ARG#Bronze Mark Malyar #ISR#ParaSwimming #Tokyo2020 #Paralympics