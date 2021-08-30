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Мінцифри під час візиту до США представить "Дію", - Федоров

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Мінцифри під час візиту до США представить "Дію", - Федоров
Під час візиту до США українська делегація представить низку електронних сервісів, зокрема застосунок "Дія".

Про це у Facebook повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Вилітаємо до США у складі офіційної делегації на чолі з Президентом Володимиром Зеленським. Крім зустрічей з топовими компаніями, буде пітчинг (усна або візуальна презентація проєкту з метою пошуку інвесторів, готових фінансувати в цей проєкт. - Ред.) України найбільшим інвесторам планети. Дія, Дія City, фонд фондів. Нам є що показати і запропонувати", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський 30 серпня вилітає до США.

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Топ коментарі

  • Стрелок
    мда....
  • vitaliymkua
    Гугл збанкрутує. Минцифры в ходе визита в США представит "Дію", - Федоров - Цензор.НЕТ 4945
  • Garry Grant
    Это шутка,что ли? Может ещё в apple украинский смартфон отнесут?🤦
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