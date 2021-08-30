Новини • Захоплення влади в Афганістані

Таліби заборонили спільне навчання чоловіків і жінок в афганських вишах

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Таліби заборонили спільне навчання чоловіків і жінок в афганських вишах
В Афганістані студенти і студентки тепер навчатимуться в роздільних класах. Жінкам обіцяють гарантувати безпечне освітнє середовище.

Як повідомляє телеканал Tolo News, таке оголошення 29 серпня зробив призначений "Талібаном" в. о. міністра вищої освіти Афганістану Абдул Бакі Хаккані, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

Він додав, що для студенток буде гарантовано безпечне освітнє середовище.

Колишній міністр вищої освіти Аббас Басір заявив, що таліби пообіцяли зберегти досягнення останніх двох десятиліть у секторі освіти і в міністерстві вищої освіти.

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При цьому незалежний журналіст Башир Ахмад Гвах написав у Twitter, що в країні також офіційно заборонили чоловікам навчати жінок.

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Журналіст упевнений, що таке рішення фактично позбавить дівчат права на вищу освіту, тому що університети не можуть собі дозволити найняти достатньо викладачів-жінок.

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Топ коментарі

  • Зэлэный_Змий
    Женщинам можно учиться? Не те пошли талибы... совсем не те...
  • Frol Fedoroff
    Речь идет о студентах в ВУЗах. Не уверен что афганских девочек отпустят теперь в школу Талибы запретили совместное обучение мужчин и женщин в афганских вузах - Цензор.НЕТ 1350
  • Зэлэный_Змий
    Ну они же как то всё это время размножались. Кстати, вот поэтому они такие и злые. Представь, пришло время тебе жениться, ну ты выбрал из десяти мешков один, привёл домой, мешок снял, ужаснулся. Бухать нельзя - Коран запрещает. Почесал немытую репу. Пошёл за вторым мешком (благо Коран позволяет), тыкнул наугад пальцем, привёл домой, мешок снял - опять мимо. Ну как в таких условиях не взрывать всех и вся?
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