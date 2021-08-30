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"Слуга народу" Яцик про призначення Мельника головою БЕБ: "Так внагляк пропихнули - это капец просто! ФОТО

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"Слуга народу" Яцик про призначення Мельника головою БЕБ: "Так внагляк пропихнули - это капец просто! ФОТО
"Слуги народу" Юлія Яцик і Анатолій Гунько обговорювали у своєму листуванні призначення глави Бюро економічної безпеки.

Фото листування "слуг народу" оприлюднив телеграм-канал "Через плече", передає Цензор.НЕТ.

"Народна депутатка Юлія Яцик, із фракції "Слуга народу", так у листуванні з депутатом Анатолієм Гуньком прокоментувала призначення глави Бюро економічної безпеки. А Юлія, між іншим, глава підкомітету, в комітеті з питань правоохоронної діяльності", - йдеться в повідомленні.

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"Я щодо БЕБ від початку все розуміла, але був шанс ... Але все так закрутилося, і так внагляк пропихнули - це капець просто!" - прокоментувала Яцик призначення Вадима Мельника на посаду керівника БЕБ.

Слуга народу Яцик про призначення Мельника головою БЕБ: Так внагляк пропихнули - это капец просто! 01
Слуга народу Яцик про призначення Мельника головою БЕБ: Так внагляк пропихнули - это капец просто! 02
Слуга народу Яцик про призначення Мельника головою БЕБ: Так внагляк пропихнули - это капец просто! 03
Слуга народу Яцик про призначення Мельника головою БЕБ: Так внагляк пропихнули - это капец просто! 04

Нагадаємо, Мельника призначено директором БЕБ 20 серпня 2021 року.

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Топ коментарі

  • Ustym Karmaliuk
    навіщо ви людей палите? їх тепер оштрафують в конвертах.
  • Alexey Chernyavsky
    А у зленых все в нагляк и тупо.
  • Sergii Ustim
    "Слуга народа" Яцик о назначении Мельника главой БЭБ: "Так внагляк пропихнули - это капец просто!" - Цензор.НЕТ 9024
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