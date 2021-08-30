"Слуга народу" Яцик про призначення Мельника головою БЕБ: "Так внагляк пропихнули - это капец просто! ФОТО
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"Слуги народу" Юлія Яцик і Анатолій Гунько обговорювали у своєму листуванні призначення глави Бюро економічної безпеки.
Фото листування "слуг народу" оприлюднив телеграм-канал "Через плече", передає Цензор.НЕТ.
"Народна депутатка Юлія Яцик, із фракції "Слуга народу", так у листуванні з депутатом Анатолієм Гуньком прокоментувала призначення глави Бюро економічної безпеки. А Юлія, між іншим, глава підкомітету, в комітеті з питань правоохоронної діяльності", - йдеться в повідомленні.
"Я щодо БЕБ від початку все розуміла, але був шанс ... Але все так закрутилося, і так внагляк пропихнули - це капець просто!" - прокоментувала Яцик призначення Вадима Мельника на посаду керівника БЕБ.
Нагадаємо, Мельника призначено директором БЕБ 20 серпня 2021 року.