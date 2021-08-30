Залучення США до вирішення питань деокупації Донбасу і Криму буде ключовою темою переговорів Байдена і Зеленського, - "слуга народу" Корнієнко

Ключовою темою майбутніх переговорів президентів України і США стане безпека і приєднання американської сторони до вирішення питань деокупації Донбасу і Криму, заявив голова політичної партії "Слуга народу", перший заступник голови однойменної фракції Олександр Корнієнко.

"Звісно, ключовою темою буде безпекова ситуація, а саме можливості США приєднатися до вирішення питань деокупації Донбасу та Криму. Водночас ми не відіграємо роль прохачів, бо ми маємо що запропонувати для спільної протидії російській агресії: "Кримська платформа" і відчутний прогрес у забезпеченні та реформування армії за стандартами НАТО. І ми не вимагаємо від США виконати за нас нашу роботу", - сказав Корнієнко в коментарі "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Корнієнко також сподівається, що переговори усунуть ризик перетворення газу на економічну зброю Російської Федерації проти України у зв'язку з імовірним введенням у дію газопроводу "Північний потік-2".

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"Газ не повинен перетворитися на енергетичну та економічну зброю проти України з боку Росії. Сподіваємося, що за підсумками саміту знайдемо спосіб усунути цей ризик. Далеко не все втрачено в питанні "Північного потоку-2", і президент послідовно обстоюватиме національні інтереси України", - наголосив глава партії.

Він зазначив, що ще однією темою переговорів стане підтримка реформ в Україні.

"Ідеться не тільки про фінансову допомогу, а і про інвестиції та спільні проекти в деяких секторах. Бізнес у США дослухається до рекомендацій держави, тому ми хочемо змінити ставлення до України в політичних і ділових колах США з негативного, яке сформувалося через дії старих політиків, на позитивне", - сказав Корнієнко.

За його словами, візит президента Володимира Зеленського до США - це чіткий сигнал, що Сполучені Штати залишаються партнером і союзником України та продовжують підтримувати її територіальну цілісність, доказом чого є і рішення президента США Джозефа Байдена надати Україні черговий транш військової допомоги.

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"Важливо, що президенти проводитимуть переговори і в розширеному форматі, і тет-а-тет. Така можливість надається не всім лідерам держав, які відвідують Білий дім. Власне, це шанс донести президентові Байдену наше бачення ситуації", - наголосив Корнієнко.