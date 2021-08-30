Україні для проходження зими необхідно імпортувати приблизно 3,5 млн тонн вугілля, - Галущенко
"Додатково необхідно імпортувати приблизно 3,5 млн тонн протягом опалювального сезону відповідно до графіка накопичення вугілля", - сказав міністр в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.
При цьому він зазначив, що генеруючі компанії - і ДТЕК, і "Центренерго" - почали укладати контракти на імпорт вугілля.
За його словами, ціна е/е на ринку вже дає можливість "спокійно купувати вугілля, виробляти (електроенергію. - Ред.), продавати і заробляти".
"Ми розраховуємо, що стабілізуємо ситуацію з вугіллям і спокійно проходитимемо ОЗП", - резюмував міністр.
Водночас він зазначив, що в опалювальному сезоні цього року Міненерго також розраховує на "певні досягнення" - роботу АЕС мінімум 14 блоками із 15 діючих, а також у разі потреби, особливо в грудні-січні, підключення до системи 15-го атомного блока. За його прогнозами, запаси газу в підземних сховищах на початок ОЗП сягнуть 19,5 млрд куб. м.